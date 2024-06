Totaj viziton Këshillin e Bashkësisë Islame për Kurban Bajramin

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, bashkë me kryesuesen e Kuvendit Komunal, Antigona Bytyqi, nënkryetarin Kujtim Gashi, drejtorët e asamblistës dhe bashkëpunëtorët e kabinetit, vizituan sot Këshillin e Bashkësisë Islame të Prizrenit për festën e Kurban Bajramit.

Ata u pritën nga kryetari Valon ef. Ibrahimi, kryeimami Orhan ef. Bislimaj dhe bashkëpunëtorët e KBI-së.

“Kjo festë e veçantë na kujton rëndësinë e sakrificës, përkushtimit dhe ndihmës ndaj të tjerëve. Le të jetë kjo ditë një moment për t’i forcuar lidhjet tona me familjen dhe miqtë. Me fat, Kurban Bajramin, qofshi të bekuar me shëndet dhe mirëqenie!” u shpreh Totaj./PrizrenPress.com/

Marketing