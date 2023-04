Totti i jep këshilla kapitenit të Romës

Francesco Totti zbuloi se e thirri kapitenin aktual të Romës, Lorenzo Pellegrini-n, për t’i dhënë këshilla pas penalltisë së humbur kundër Feyenoord-it në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Evropës.

Kishte pasur disa kritika ndaj Pellegrini-t pasi ai humbi një penallti në ndeshjen e parë, të cilën italianët e humbën me rezultat 1:0.

Megjithatë, tifozët ultras të klubit u përgjigjën me një baner duke e siguruar atë se ata janë me kapitenin të tyre, i cili më pas shënoi në ndeshjen e radhës të Serie A.

Duke folur si i ftuar në DAZN këtë mbrëmje, Totti zbulon se edhe ai ka ndërhyrë me këshilla për kapitenin aktual.

“Kapiteni ka përgjegjësi që janë të ndryshme nga pjesa tjetër e skuadrës. Mendoj se e kemi kuptuar rëndësinë e lojtarit dhe të personit”, tha Totti.

“Jam shumë i lumtur për të. Ne folëm këtë javë dhe shkëmbyem disa mesazhe, u përpoqa ta qetësoja dhe inkurajoja pas penalltisë kundër Feyenoord-it. Shumë gjëra i thamë privatisht, ai i mori dhe po e provon veten si njeri dhe lojtar”, shtoi legjenda e Romës.

“Pellegrini po kthehet në nivelin që të gjithë e presim, kapiteni i Romës”.

Tani Totti mund të ketë gjithashtu disa këshilla për t’i dhënë portierit të Romës, Rui Patricio, i cili ishte fajtor për një ulërimë të tmerrshme në humbjen 3-1 të Serie A këtë mbrëmje ndaj Atalantës.

Kujtojmë që Roma e humbi disi ritmin në mbrëmjen e kaluar, duke u mposhtur nga Atalanta me rezultat 3:1.

Edhe në këtë ndeshje Pellegrini mori përsipër një penallti, të cilën e konkretizoi te goli i vetëm i ekipit të tij.

Verdhekuqtë tani pozicionohen në vendin e pestë me 56 pikë, aq sa ka edhe Milan-i në vendin e katërt, kundërshtar me të cilin do të ndeshet këtë të shtune. Albanian Post