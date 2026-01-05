7 C
Prizren
E martë, 6 Janar, 2026
Traditë 24-vjeçare, banorë të fshatit Denjë të Rahovecit e nisin vitin me aksionin e dhurimit të gjakut

By admin

Banorë të fshatit Denjë të Rahovecit e kanë nisur vitin 2026 me aksionin për dhurimin vullnetar të gjakut.

Sipas njoftimit të Qendrës Kombëtare të Kosovës për Transfuzionin e Gjakut, ky aksion në këtë fshat organizohet pa ndërprerje që 24 vite.

“Falënderojmë secilin dhurues, një nga një, për kontributin e vazhdueshëm ndër vite në ndihmë të pacientëve në nevojë për gjak dhe produkte të gjakut, si dhe organizatorët për këtë angazhim dhe traditë 24-vjeçare humanizmi.” – thuhet në njoftim.

Bashkimi gati për spektakël: Të enjten përballë Pejës në Prizren
Liria zyrtarizon sulmuesin kryesor të Ligës së Parë

