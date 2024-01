Trafikonin drogë nga SHBA në Shqipëri duke përdorur postën, dy në pranga dhe një në kërkim

Dy persona janë arrestuar dhe një i tretë është shpallur në kërkim pasi u zbuluan se trafikonin lëndë narkotike canabis sattiva, nga SHBA, në vendin tonë, duke përdorur shërbimin postar.

