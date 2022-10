Trajneri i Wilderit paralajmëron Joshuan se çfarë do t’i ndodhë nëse përballet me amerikanin

Deontay Wilder do ta nokautonte Anthony Joshuan nëse rivalët e vjetër do të ndanin ndonjëherë ringun, ka pohuar trajneri i amerikanit.

Një përballje mes ish-kampionëve të peshave të rënda është një mundësi reale vitin e ardhshëm pasi ata të dy po përpiqen të kthehen në majat e këtij sporti.

Ish-mbreti i WBC-së, Wilder u kthye në ring me fitorenë fillim të këtij muaji me një nokaut të ashpër në raundin e parë ndaj Robert Helenius, rezultat ky që trajneri i tij Malik Scott beson se ai do të përsëriste në një luftë në Wembley me AJ.

Ai i tha BonusBetCodes: “Ajo që më bën më të emocionuar për Wilder-AJ në Wembley para 80,000 tifozëve është rezultati”.

“Rezultati është, sapo AJ të rrëzohet, të gjithë ata njerëz do të ngrihen në këmbë dhe Deontay do t’i përqafojë të gjithë”.

Wilder përdori një qasje më të matur kundër ish-partnerit të sparringut Helenius përpara se të lëshonte një goditje të fuqishme me të djathtë në mjekrën e gjigantit suedez.

Scott tha: “Një Deontay i disiplinuar është shumë i rrezikshëm. Deontay është lloji i luftëtarit që nuk ka nevojë të të ndëshkojë përpara se të bëjë atë që të bën”.

“Ai krijon një mjedis të rehatshëm dhe në momentin që ju ndiheni rehat, ne bëhemi një mysafir i vrazhdë i shtëpisë. Dhe dritat fiken menjëherë”.

Wilder dhe Joshua ishin në rrugën e duhur për t’u përballur me njëri-tjetrin në vitin 2018, kur dyshja kishin të gjithë titujt e peshave të rënda.

Por, Bronze Bomber hodhi poshtë një marrëveshje të padiskutueshme për tre ndeshje, me vlerë afër 100 milionë euro, pasi ndjeu se po nënvlerësohej. /Telegrafi/