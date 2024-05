Tre anëtarët e familjes Likaj të dyshuar për tentim vrasjen në Has, dalin para gjykatës në Prizren

Sinjali ka mësuar se ndaj Shaqir Likajt, Zenel Likajt dhe Isuf Likajt, Prokuroria Themelore në Prizren ka ushtruar kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit.

Pas mbajtjes së seancës dëgjimore, gjyqtari i procedurës paraprake ka nxjerrë vendim që të dyshuarit të dërgohen në paraburgim në kohëzgjatje prej një muaji.

Lirinë nga arratia po vazhdojnë ta shijojnë Hajdin Likaj si i dyshuari kryesor dhe Hajdar Likaj.

Të njëjtit po dyshohen për veprat penale “Vrasje e rëndë në tentativë”, “Lëndim i rëndë trupor“, “Mbajtje në pronësi, kontroll apo posedim të paautorizuar të armëve” dhe” Pjesëmarrje në rrahje.

Kujtojmë se vëllezërit Shaqir e Hajdin Likaj janë akuzuar për vrasjen e vëllait të tyre, Kujtim Likaj, në vitin 2015.

Ata akuzoheshin se më 31 gusht 2015, me dashje direkte dhe me paramendim ndërmarrin veprime me përdorim të armëve të zjarrit, duke e privuar nga jeta vëllain e tyre. Incidentit tragjik i kishte paraprirë një mosmarrëveshje e mëhershme si dhe konflikti verbal në ditën kritike lidhur me kalimin e automjeteve të dasmorëve nëpër rrugën e tyre të përbashkët.

