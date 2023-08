Tre gjyqe brenda muajit, prokurori ‘fundos’ Trumpin

“I çmenduri Jack Smith ka kërkuar që gjyqi për aktakuzën e kërkuar nga Biden të bëhet duke filluar nga 2 janari, pak para zgjedhjeve të rëndësishme parlamentare në Iowa”.

Me këto fjalë ish-presidenti amerikan, Donald Trump, ka treguar kundërshtinë e tij ndaj propozimit të prokurorit special. Megjithatë, ai mund të përballet me tre gjyqe penale dhe civile në hapësirën e të njëjtit muaj nëse miratohet afati kohor i kërkuar i Smith.

Prokurori, zyra e të cilit ka akuzuar Trumpin për katër vepra penale në lidhje me tentativën e supozuar për të përmbysur zgjedhjet e vitit 2020, për të cilat ish-presidenti është deklaruar i pafajshëm, ka kërkuar që gjyqi federal i Trumpit të fillonte më 2 janar 2024, duke argumentuar se data do të “shfajësonte interesin e fortë të publikut për një gjykim të shpejtë”.

Mbetet për t’u parë nëse gjyqtarja e Gjykatës së Qarkut të ShBA, Tanya Chutka, e cila po mbikëqyr çështjen, do t’i plotësojë kërkesat e Smithit që gjyqi të fillojë janarin e ardhshëm. Ekipi ligjor i ish-presidentit pritet gjithashtu të argumentojë kundër datës së paraqitur nga Smith dhe të paraqesë afatin kohor të propozuar të gjykimit.

Nëse pranohet, Trumpi mund të përfundojë në gjyqin federal, si dhe në një padi civile të ngritur kundër tij nga E. Jean Carroll, dhe një padi të tretë të mashtrimit afatgjatë kundër Trumpi dhe organizatës Trump, të gjitha në janar. Kështu, ai do të dështojë, në zhvendosjen e procesit pas zgjedhjeve të nëntorit, duke ulur edhe shanset e tij për një rikthim në Shtëpinë e Bardhë.

Sulmi i 6 janarit

“Vetëm një i çmendur do të kërkonte një datë të tillë, një ditë pas Vitit të Ri”, postoi Trump në “Truth”. “Një gjyq i tillë, i cili nuk duhet të bëhet kurrë për shkak të të drejtave të mia të Amendamentit të Parë, dhe korrupsionit masiv të Bidenit, duhet të ndodhë vetëm pas zgjedhjeve. E njëjta gjë me aktakuzat e tjera të rreme të Bidenit”, shtoi ai. Trumpi është deklaruar i pafajshëm për akuzat për komplot për të penguar një procedim zyrtar, pengim dhe përpjekje për të penguar një proces zyrtar dhe komplot kundër të drejtave në lidhje me hetimin e ngjarjeve që çuan në sulmin e 6 janarit.

Rasti i E. Jean Carroll

Po ashtu, në janar do të fillojë një gjyq civil kundër ish- kolumnistit të Elle kundër ish-presidentit. Carroll e ka paditur Trump për shpifje në lidhje me komentet që ai bëri duke mohuar se ai e kishte ngacmuar seksualisht në një dhomë zhveshjeje të Bergdorf Goodman në vitet 1990.

Padia aktuale për shpifje, të cilën Carroll e ngriti në vitin 2019, përqendrohet në komentet e bëra nga Trump si president teksa mohoi akuzat, duke thënë: “Ajo nuk është tipi im”. Padia për shpifje është e ndarë nga ajo në të cilën Trump rezultoi fajtor në maj për abuzim seksual me Carrollin dhe u urdhërua të paguajë 5 milionë dollarë si dëmshpërblim. Një ditë pas vendimit të gjyqit civil, Trumpi është shfaqur në një bashki të “CNN”-it ku ai sulmoi dhe ofendoi edhe një herë Carroll, mohoi se e kishte takuar ndonjëherë dhe sugjeroi se pretendimi i abuzimit ishte një “histori e sajuar”. Carroll më pas kërkoi të ndryshojë padinë e saj të vitit 2019 për të përfshirë komentet që Trump bëri në “CNN”, si dhe të kërkonte një dëmshpërblim prej 10 milionë dollarësh shtesë .

Mashtrimet e Trumpit

Trumpi po përballet gjithashtu me një padi për mashtrim. Padia e ngritur në vitin 2018 e akuzon ish-presidentin se ka mashtruar investitorët për të mbështetur një skemë marketingu me shumë nivele, e njohur gjithashtu si një skemë piramidale, nëpërmjet American Communications Network (ANC), një kompani telekomunikacioni e njohur për shitjen e një videotelefoni, i cili doli jashtë mode sapo u prezantuan telefonat inteligjentë. Padia pretendon se Trump ka marrë “miliona dollarë në pagesa sekrete për të promovuar dhe mbështetur” ANC-ja midis 2005 dhe 2015.

Trumpi akuzohet se ka përdorur reality-shown televiziv “The Celebrity Apprentice” si një mjet për të promovuar ANC tek investitorët. Sakaq, ai ka mohuar prej kohësh se ishte paguar ndonjëherë nga ANC-ja. Trumpi dhe organizata e tij do të marrin pjesë në gjyqin civil më 29 janar për t’u përballur me akuzat për mashtrim, reklama të rreme dhe konkurrencë të pandershme.