Tre kosovarë sulmojnë një shtetas të Shqipërisë në Prizren

Policia e Kosovës ka njoftuar se një shtetas i Shqipërisë është sulmuar nga tre kosovarë në Prizren. Viktima thuhet se ka pësuar lëndime.

Rasti ka ndodhur të martën pas mesditës. Personat e dyshuar thuhet se janë në kërkim policor.

“Viktima mashkull shtetas i Shqipërisë ka pësuar lëndime pasi që është sulmuar fizikisht dhe me mjete të forta nga i dyshuari mashkull kosovar së bashku me dy të dyshuar tjerë. Viktimës i është ofruar tretman mjekësor në spitalin rajonal në Prizren, ndërsa personat e dyshuar janë në kërkim policor. Lidhur me rastin është informuar edhe prokurori”, thuhet në raportin e policisë.