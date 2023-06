Tre policët e rrëmbyer dalin para gjykatës në Kralevë të Serbisë

Tre policët e Kosovës të rrëmbyer nga njësitë speciale serbe, R.Z., B.S. dhe M.S. ndodhen në Kralevë të Serbisë, ku momentalisht po zhvillohet seanca e tyre para Prokurorit të Lartë Publik.

Kështu ka bërë të ditur avokati serb, Çedomir Stojkoviq.

“Pas kësaj, prokurori i lartë publik në Kralevë do të vendosë nëse do të propozojë paraburgim dhe më pas gjyqtari do të vendos nëse do të caktojë paraburgim prej 30 ditësh”, ka thënë ai.

Siç ka thënë ai, e gjithë kjo duhet të vendoset deri në orën 12:30, kur skadojnë 48-orët e “ndalimit policor”.

Tre policët shqiptarë janë rrëmbyer të mërkurën nga njësitë speciale ushtarake të Serbisë, teksa po patrullonin në territorin e Kosovës, gjegjësisht në zonën kufitare në Leposaviq.

