5.7 C
Prizren
E hënë, 16 Mars, 2026
type here...

FokusSport

Trepça pa telashe ndaj Bashkimit edhe pa dy lojtarë të rëndësishëm

By admin

Bashkimi edhe një herë ka dështuar të rivalizojë Trepçën.

Të dielën mbrëma në “Sezai Surroi” në Prizren, Trepça fitoi bindshë, 89:71, në kuadër të xhiros së 24-t të Superligës së Kosovës në basketboll.

Me këtë fitore, Trepça e ka siguruar vendin e parë për plejof. Katër xhiro para fundit i ka 45 pikë, pesë më shumë se Bashkimi i vendit të dytë.

Trepça e mposhti Bashkimin edhe në finale të Kupës, ndërsa e mposhti lehtë edhe të dielën, ndonëse pa Shaën Jonesin dhe Akili Viningun.

Mitrovicasit kanë dominuar gjatë gjithë ndeshjes, duke mbajtur epërsi bindëse. Mustapha Amzil ishte më i miri te Trepça me 23 pikë, tri kërcime e dy asistime.

Ja’cori Payne i realizoi 17 pikë,m pesë kërcime e tri asistime. Mikaile Tmushiq i realizoi gjashtë pikë, nëntë kërcime e katër asistime.

Te Bashkimi, Dequon Lake i kishte 16 pikë e gjashtë kërcime. Valon Bunjaku realizoi 12 pikë e tetë kërcime.

Për Trepçën ishte fitorja e 16-të rresht në Superligë.

Previous article
Ndryshon moti, shi dhe borë në pesë ditët e ardhshme

Më Shumë

Fokus

Dy raste të vjedhjes në Prizren

Dy raste të vjedhjes së rëndë janë raportuar në Prizren. Policia ka bërë të ditur se hetimet për të dy rastet janë në vazhdim, përcjell...
Lajme

Aroma e pitalkës që tradicionalisht përcjell darkat e Ramazanit në Prizren

Asgjë nuk mund të krahasohet me aromën e pitalkës kur bie muzgu i mbrëmjes dhe je duke ecur pranë furrave të bukës nëpër qytet...

Policia po heton zhdukjen e një personi në Rahovec

Sonte në Prizren luhet super derbi i basketbollit

Kushtetuesja vendos masë të përkohshme lidhur me dekretin për shpërndarjen e Kuvendit

Dragashi nënshkruan memorandum bashkëpunimi për mbështetjen e grave në biznes

Komuna e Malishevës organizon vizita për orientim në karrierë për nxënësit e klasave IX

Nga disfata në Podujevë, dy zyrtarë të Ballkanit në disiplinore për ofendime

Donacion nga diaspora për shkollën “17 Shkurti” në Shirokë

Arrestohet Gjesti, dyshohet për armëmbajtje pa leje

Ferizaj fiton me përmbysje në Malishevë

Derbi Bashkimi–Trepça nesër në Prizren

Rikthehet Superliga, kryederbi luhet në Suharekë

Lëndohen katër policë gjatë arrestimit të një 45-vjeçari në Suharekë

Prizreni plaifikon zgjerimin e ndriçimit publik nëpër lagje e fshatra

Latifi nderon me mirënjohje studenten e talentuar Bademë Krasniqi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne