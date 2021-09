Trepça shkëlqen ndaj Yllit, mposht kampionin dhe kualifikohet në finale

Trepça ka shënuar fitore ndaj Golden Eagle Yllit me rezultat 81:69 (21:14, 16:15, 23:20, 21:20) për tu kualifikuar në finalen e Superkupës.

Trepça e nisi ndeshjen më mirë me një seri prej 9:0, e më pas duke thelluar epërsinë në 19:7, megjithatë therandasit me një seri prej 2:7, ngushtojnë shifrat në 21:14, sa përfundoi çereku i parë. Periudha e dytë ishte tërësisht e barabartë me mitrovicasit që ruajtën epërsinë dhe me therandasit që nuk arrinin të rikthejnë rezultatin në të mirë të tyre dhe pjesa e parë përfundon 37:29.

‘Xehetarët’ vazhduan me lojë të mirë edhe periudhën e tretë, derisa epërsia më e lartë ishte 58:41, kurse një seri 2:8 e Yllit, bëri që rezultati në semafor pas 30 minutash të ishte 60:49.

Përkundër tentimeve nga Ylli, basketbollistët nga Mitrovica menaxhuan epërsinë dhe triumfuan në fund me rezultat 81:69.

Te Trepca u dalluan Samir Zekiqi me 25 pikë e gjashtë kërcime, Taurus Cockfield me 12 pikë e 10 asistime, Andreë Gordon me 11 pikë e 10 kërcime dhe Drilon Hajrizi me 12 pikë, kurse te Golden Eagle Ylli u dalluan Brendon Radolph me 14 pikë e tetë kërcime dhe Erjon Kastrati me 15 pikë.

Trepça në finale do të përballen me Prizrenin 16, të dielën nga ora 17:00 në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë.