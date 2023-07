Tri fshatra të Rahovecit bëhen me ndriçimi publik

U përurua ndriçimi publik në Vrajakë, Bratotin dhe Zoqisht, në gjatësi prej 7.6 km, ku përfshihen 100 për qind të rrugëve në këto fshatra.

Komuna ka njoftuar se këto vendbanime do të gëzojnë edhe shumë projekte të tjera në dobi të mirëqenies së banorëve.

“Ndriçimi publik, veç tjerash, rrit sigurinë e qytetarëve tanë, ku Vrajakën do ta ndriçojnë 87 drita, Bratotinin 37 dhe Zaqishtin 101. Ditët në vijim do të filloj ndërrimi i dritave ekzistuese dhe vendosja në tërë komunën të dritave efiçiente digjitale SMART (ESCO), si dhe do të vazhdojë zgjerimi i rrjetit të ndriçimit në vendbanimet ku nuk ka përfunduar ndriçimi në tërësi”, ka njoftuar komuna e Rahovecit, duke bërë me dije se do të përurohet ndriçimi publik me drita digjitale SMART (ESCO) edhe në Pastasel, Senoc, Pataqan të Epërm, Pataqan të Poshtëm dhe Opterushë.