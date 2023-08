Tri skuadra kosovare kërkojnë kualifikimin në Ligën e Konferencës

Drita, Ballkani dhe Dukagjini luajnë për raundin e dytë kualifikues të Ligës së Konferencës.

Skuadra e Dritës do ta kërkojë kualifikimin e madh kundër Viktoria Plazen pas barazimit në Çeki me rezultat 0-0.

Ndeshja do të zhvillohet me fillim nga ora 20:00 në stadiumin ‘’Fadil Vokrri’’ në Prishtinë.

Përkrahja e madhe do të jetë në Prishtinë, ku pritët të jenë mbi 10 mijë tifozë për të përkrahur ekipin nga Gjilani.

Ndërsa Ballkani punë do të ketë me skuadrën e Larnes. Ndeshja do të zhvillohet në stadiumin ‘’Solitude’’ me fillim nga ora 20:30 në Irlandën e Veriut.

Të besuarit e Dajës ndeshjen e parë e kanë fituar me rezultat 3-0 në Prishtinë.

Kurse skuadra Dukagjini nga Klina do të përballet me Rijeken nga Kroacia. Ndeshja zhvillohet në stadiumin ‘’Rujevica’’ në ora 20:15.