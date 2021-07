Trump tha se kushdo që e zbuloi “informacionin për qëndrimin tim në bunker, duhet të ekzekutohet”, shkruan në librin e reporterit të WSJ

Presidenti i atëhershëm, Donald Trump u tha disa këshilltarëve në vitin 2020 se kushdo që zbuloi informacion në lidhje me qëndrimin e tij në bunkerin e Shtëpisë së Bardhë në maj të atij viti kishte kryer tradhti dhe duhet të ekzekutohej për ndarjen e detajeve rreth episodit me anëtarët e shtypit, sipas r fragmenteve të një libri të ri të reporterit të Wall Street Journal, Michael Bender.

Trump, së bashku me zonjën e parë të atëhershme, Melania Trump dhe djalin e tyre, Barron, u dërguan të gjithë në bunkerin nëntokësor për një periudhë kohe gjatë protestave të nxitura nga vrasja e George Floyd nga policia ndërsa protestuesit u mblodhën jashtë ndërtesës.

Në librin me titull ” Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost”, Bender shkruan se Trumpi, në ditët pas kohës së tij në bunker, mbajti një takim të tensionuar me ushtrinë e lartë, zbatimin e ligjit dhe këshilltarët e “West Wing”, në të cilin ai transmetoi ankesat për rrjedhjet, raporton cnn.

“Trump u tërhoq në lidhje me historinë e bunkerit sapo arritën dhe i bërtiti për të pirë duhan kushdo që e kishte zbuluar atë. Ishte më e mërzitura që disa ndihmës kishin parë ndonjëherë presidentin”, shkruan Bender.

‘Kushdo që e bëri atë, ata duhet të akuzohen për tradhti!’ Trump bërtiti. ‘Ata duhet të ekzekutohen!’ “, thuhet në libër.

Shefi i stafit të atëhershëm të Shtëpisë së Bardhë, Mark Meadows “në mënyrë të përsëritur u përpoq të qetësonte presidentin ndërsa ndihmësit e befasuar shmangnin kontaktin me sy”, shkruan Bender, duke shtuar se ndihmësi i lartë i Trumpit i tha shefit të tij “Unë jam në të. Ne do të zbulojmë kush e bëri atë”.

Liz Harrington, zëdhënësja kryesore e Trump, hodhi poshtë pretendimet në librin e Benderit, duke thënë në një deklaratë se ish-presidenti, “kurrë nuk e tha këtë ose nuk ia kërkoi askujt”. /Telegrafi/