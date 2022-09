Turqia bëhet gati për luftë, Erdogan mbledh Këshillin e Sigurisë

Çështja e Greqisë do të ngrihet si temë kryesore nga presidenti Recep Tayyip Erdogan në mbledhjen e sotme të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Turqisë , duke përshkallëzuar më tej retorikën dhe duke intensifikuar klimën pro-luftës kundër Greqisë, sipas narratives për ishujt e “çmilitarizuar”.

Mediat pro-qeveritare të Turqisë theksojnë rëndësinë e takimit të sotëm, ku do të shqyrtohen në detaje, siç thonë ata , “hapat e ndërmarra nga Greqia që pajis ishujt e Egjeut me armë”.

Ndërkohë mediat greke shkruajnë se konsiderohet e sigurt se për sa kohë Turqia do të marshojë drejt zgjedhjeve presidenciale të 2023-ës dhe për sa kohë që rezultatet e sondazheve nuk janë inkurajuese për presidentin Erdogan, “shënjestrimi” i Greqisë do të intensifikohet, për të përfituar përfitime elektorale nga nacionalistët. Gjithashtu nuk është rastësi që pothuajse të gjitha partitë opozitare ndjekin të njëjtën linjë ekstreme.

Nga njoftimi që do të dalë pas përfundimit të takimit të sotëm, pritet të nxirren përfundime se ku po shkon Ankaraja dhe si do të ecë drejt Greqisë në periudhën e ardhshme.

Mbledhja e sotme e Këshillit të Sigurisë Kombëtare dominon lajmet turke. “Në këshill do të vlerësohet përgjigja ndaj provokimeve greke”, raporton rrjeti Haber Global, duke vënë në dukje: “ Momentet në të cilat anijet amfibe greke transportuan automjete të blinduara me rrota të prodhimit amerikan në Mytilini dhe Samos janë regjistruar nga UAV-të turke. Këshilli do të shqyrtojë hapat që do të ndërmerren në arenën ndërkombëtare për të pasur ndikim në sfidat e pajisjes së ishujve që kanë status të çmilitarizuar .

Çështje të tjera që do të ngrihen në takimin e sotëm janë demonstratat në rrugët e Iranit, lufta antiterroriste si dhe “incidentet e riatdhesimit të emigrantëve në Egje” .