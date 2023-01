U dënua me 16 vjet burg, shqiptari shpallet i pafajshëm pasi vuajti 3 vjet në burgjet e Greqisë

Gazetari Shpëtim Zinxhiria shkruan se Eduart Derka u kërkua të dënohej me 36 vjet burg, pasi u akuzua për grabitje me armë, dhune vrasje etj. Në përfundim të gjykimit, shqiptari u dënua me 15 vjet e 9 muaj burg dhe nisi shlyerjen e tyre.

Në nëntor 2022, reperi shqiptar fitoi lirinë pasi u shpall i pafajshëm, edhe pse kishte qëndruar për 3.5 vjet në burgjet greke. Ai u arrestua teksa ishte në shkollë dhe u transferua si kriminel gjatë viteve nga një burg në tjetrin, shkruan Gazeta Tema, përcjell Klankosova.tv.

Sot që është i lirë, Eduart Derka i bën thirrje shtetit shqiptar që të interesohet për bashkëkombasit e tjerë që qëndrojnë padrejtësisht në burgjet greke, edhe të paragjykuar për shkak të origjinës.