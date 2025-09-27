U përurua lapidari për dëshmorin Ilaz Javori në Llazicë të Malishevës

Në 27 vjetorin e rënies heroike të dëshmorit të kombit, Ilaz Javori, sot në fshatin Llazicë të Komunës së Malishevës u përurua lapidari i ngritur në nderim të tij.
Në ceremoninë e përurimit morën pjesë kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, drejtues dhe zyrtarë komunalë, kryetari i OVL të UÇK-së në Malishevë, Metush Kryeziu, bashkëluftëtarë, familjarë dhe qytetarë.
Në fjalën e tij përshëndetëse, kryetari Kastrati theksoi se vepra e Ilazit dhe e të gjithë dëshmorëve është sinonim i lirisë. “Falë sakrificës së tyre, ne sot jetojmë të lirë. Si institucione, jo vetëm që shprehim mirënjohje për këtë kontribut, por do të angazhohemi për ruajtjen dhe mbrojtjen e këtyre vlerave”, tha ai.
Kryetari i OVL të UÇK-së në Malishevë, z. Metush Kryeziu, vlerësoi lartë kontributin e dëshmorit dhe bashkëluftëtarëve të tij, duke theksuar se çdo rënie e tyre ishte motiv dhe forcë për vazhdimin e luftës.
Kujtime për dëshmorin ndau bashkëluftëtari i tij, Demush Krasniqi, ndërsa në emër të familjes, djali i dëshmorit, Taulant Javori, falënderoi Komunën e Malishevës dhe të gjithë ata që kanë kontribuar në ndërtimin e lapidarit, si dhe të pranishmit për pjesëmarrjen në këtë ceremoni përkujtimore.
