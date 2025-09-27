17.6 C
Prizren
E shtunë, 27 Shtator, 2025
type here...

Fokus

U përurua lapidari për dëshmorin Ilaz Javori në Llazicë të Malishevës

By admin

Në 27 vjetorin e rënies heroike të dëshmorit të kombit, Ilaz Javori, sot në fshatin Llazicë të Komunës së Malishevës u përurua lapidari i ngritur në nderim të tij.

Në ceremoninë e përurimit morën pjesë kryetari i Komunës së Malishevës,  Ekrem Kastrati, drejtues dhe zyrtarë komunalë, kryetari i OVL të UÇK-së në Malishevë,  Metush Kryeziu, bashkëluftëtarë, familjarë dhe qytetarë.

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

Në fjalën e tij përshëndetëse, kryetari Kastrati theksoi se vepra e Ilazit dhe e të gjithë dëshmorëve është sinonim i lirisë. “Falë sakrificës së tyre, ne sot jetojmë të lirë. Si institucione, jo vetëm që shprehim mirënjohje për këtë kontribut, por do të angazhohemi për ruajtjen dhe mbrojtjen e këtyre vlerave”, tha ai.

Kryetari i OVL të UÇK-së në Malishevë, z. Metush Kryeziu, vlerësoi lartë kontributin e dëshmorit dhe bashkëluftëtarëve të tij, duke theksuar se çdo rënie e tyre ishte motiv dhe forcë për vazhdimin e luftës.

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Kujtime për dëshmorin ndau bashkëluftëtari i tij, Demush Krasniqi, ndërsa në emër të familjes, djali i dëshmorit, Taulant Javori, falënderoi Komunën e Malishevës dhe të gjithë ata që kanë kontribuar në ndërtimin e lapidarit, si dhe të pranishmit për pjesëmarrjen në këtë ceremoni përkujtimore.

Marketing

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Artan Abrashi në takim me gratë prizrenase – Iu bashkohet Albulena Haxhiu dhe motra e artistit të madh, Bekim Fehmiu
Next article
Rrëfimi i Bekim Fehmiut pas xhirimeve të serialit të famshëm televiziv “Odisea” (1968)

Më Shumë

Fokus

Nisma Socialdemokrate kërkon mbështetje në lagjen ‘Kurillë’ të Prizrenit

Nisma Socialdemokrate ka vazhduar fushatën zgjedhore me një takim me banorët e lagjes Kurillë në Prizren. Në këtë tubim, kryetari i partisë, Fatmir Limaj,...
Lajme

Rexhepi: Do të jem pjesë e Qeverisë Kurti 3

Në kohën kur Kuvendi i Kosovës po përballet me një bllokadë të vazhdueshme dhe mungesë të funksionalitetit, ende nuk dihet se partia më e...

“Prizreni – Poezia – Tetova”: Poezia bashkoi krijuesit shqiptarë

Liridon Leci pritet të zyrtarizohet trajner i ri i Lirisë

IPK publikoi Raportin e inspektimit “Vlerësimi i performancës së Stacionit Policor të Prizrenit”

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Paqes nga fëmijët

Suhareka, shembull i funksionimit efikas të lëndëve gjyqësore

Çollaku: Gara në Prizren më specifike, pres balotazh

Kabashi premton fokus në mirëqenie sociale – me projekte konkrete për familjet në nevojë

Deputetja Duda Balje në përkrahje të Shaqir Totajt: Kryetari është jaran dhe shok i madh i boshnjakëve

Arrestohet një burrë në Prizren, iu gjet drogë

Totaj nga Gjonaj i Hasit: Punët tona po flasin, në mandatin e ri dyfishojmë investimet

Rahoveci 029 fiton miqësoren ndaj Tiranës

Sot zbulohet lapidari i dëshmorit të kombit Ilaz Javori në Llazicë

Punime në rrugën “Agim Shala”, të enjten bllokohet përkohësisht Transiti i Ri në Prizren

Bashkimi debuton në Evropë, përballet me Anwil Wloclawek në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne