U promovuan katër libra të publicistit Fahri Musliu

Katër libra dokumentaro-publicistikë të gazetarit dhe publicistit Fahri Musliu u promovuan sot në Prizren.
Librat sjellin në fokus tema historike, politike dhe shoqërore që lidhen ngushtë me realitetin shqiptar dhe kontekstin më të gjerë evropian.
Librat: “Mes Frikës dhe Shpresës”, “Kosova në Klimaks Politik, Evropa dhe Çështja Shqiptare (1830–1921)”, të autorit Sreten Drashkiq, si dhe “Bekimi me Dashuri”, u vlerësuan nga studiuesit dhe njohësit e fushave përkatëse.
Historiani, Jusuf Buxhovi vlerësoi qasjen dokumentare dhe publicistike të veprave. Sipas tij, kanë rëndësi për historiografinë shqiptare.
“Këto libra kanë vlerë të veçantë sepse mbështeten në dokumente dhe burime serioze, duke ndihmuar në ndriçimin e periudhave kyçe të historisë dhe zhvillimeve politike shqiptare”, u shpreh ai.
Ndërkaq, politikologu Melazim Koci u ndal te dimensioni politik i librave, duke theksuar se trajtimi i çështjes së Kosovës dhe raporti i saj me Evropën mbetet aktual.
“Analizat e ofruara në këto vepra ndihmojnë për të kuptuar më mirë proceset historike, por edhe sfidat politike me të cilat përballemi sot”, tha Koci,transmeto TV Prizreni.
Edhe profesori i së Drejtës Kushtetuese, Ditar Kabashi, vuri në pah relevancën akademike të botimeve, duke theksuar ndërthurjen e disiplinave.
“Librat krijojnë një lidhje të rëndësishme mes historisë, së drejtës dhe politikës, duke ofruar një qasje të thelluar për interpretimin e zhvillimeve shoqërore”, tha Kabashi.
Në fjalën e tij, autori Fahri Musliu falënderoi të pranishmit për interesimin, duke nënvizuar synimin e këtyre botimeve.
“Qëllimi i këtyre librave është të nxisin debat, reflektim dhe një qasje kritike ndaj ngjarjeve që kanë formësuar dhe vazhdojnë të ndikojnë shoqërinë shqiptare”, u shpreh ai.
Promovimi u përmbyll me diskutime të hapura dhe bashkëbisedim me autorin, ku të pranishmit shkëmbyen mendime rreth temave të trajtuara në libra./PrizrenPress.com
