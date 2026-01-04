10 C
Prizren
E diel, 4 Janar, 2026
U rrëzua derisa po punonte në shtëpi, vdes në QKUK burri nga Dragashi

By admin

 

Policia ka bërë të ditur se trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.

“Raportohet se me 03.01.2026 në QKUK-Prishtinë ka ndërruar jete viktima mashkull kosovar. Dyshohet se i njëjti kishte pësuar lëndime pasi ishte rrëzuar deri sa ka qenë duke punuar në shtëpi”.

“Me vendim te prokurorit, trupi i pa jete dërgohet ne IML për obduksion”, thuhet në raport.

‘Arditi Tours’ mohon lajmin për djegien e autobusit

Kryeprokurori flet për rastin tragjik në Prizren: Nëna me fëmijët ishin në gjumë, ende s’dihen shkaqet e zjarrit

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, në emisionin “Kosova Live” të T7, ka dhënë detaje rreth rastit tragjik që ka ndodhur sot...
Lajme

Prizreni shënon Ditën e Veteranit të UÇK-së me nderime dhe mirënjohje

Në Prizren u shënua sot Dita e Veteranit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, një ngjarje e rëndësishme për të nderuar sakrificën dhe kontributin e...

Prizreni e nis vitin 2026 me lindjen e foshnjës së parë mashkull

Në Prizren sekuestrohen dy armë dhe municion, ndalohen dy persona

KQZ shpall rezultatet preliminare të zgjedhjeve – VV nën 50%, kaq vota morën partitë tjera

Fletëvotimet e dyshimta në Rahovec, Kryeziu i quan lëshime teknike: E kemi paraqitur rastin

AAK-ja mori 2,087 vota në Prizren

Shtiu me pistoletë me gaz në drejtim të dy personave, arrestohet i dyshuari në Prizren

Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik, Kurti: Do ta marrin në fillim të vitit

Kalaja e Prizrenit e hapur për fishekzjarrët e natës së ndërrimit të moteve

Rezultatet preliminare: VV-ja merr 56 ulëse në Kuvend, LDK i humbë 5 vende, PDK një deputet më pak

Shannon Shorter kalon me sukses kontrollin mjekësor te Bashkimi

Shpërthen zjarr i madh në një objekt pranë Shtëpisë së Kulturës në Prizren

Prizreni, Dragashi, Rahoveci, Malisheva, Suhareka… mund të mbesin në terr për festë

Dy të arrestuar për të shtëna me armë zjarri në Prizren, konfiskohen dy pistoleta e mbi 200 fishekë

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, nesër mban takimin e dytë publik

