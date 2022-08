U tha se në Dragash është një zyre ruse që shpërndan ndihma, reagon kryetari i komunës

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini ka reaguar pasi aktivisti i komuniteti goran, Fatir Berzati në emisionin ‘Frontal’ në T7 ka thënë se në këtë komunë është një zyre ruse, pra organizatë humanitare që shpërndan ndihma pas orës 18:00.

Xheladini përmes një shkriminë Facebook tha se organet kompetente janë në dijeni për këtë deklaratë.

“Ju njoftoj se organet kompetente janë në dijeni me deklaratën e këtij personi. Ne gjatë takimeve publike me qytetarët e regjionit të Gorës, nuk kemi vërejtur lëvizje dhe as dyshime të tilla, por organet kompetente janë ato të cilat do ta sqarojnë informatën e Fatir Berzatit”, tha