U vlerësuan si komuna më transparente, Totaj: Shumë është e rëndësishme që kemi dalë në mesin e të parëve, agjenda të fshehura nuk kemi

Në raportimin e sotëm të Institutit Demokratik të Kosovës (KDI), përmes vlerësimit të “Transparometrit Komunal”, Prizreni renditet në krye të listës së 38 komunave të Kosovës.

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka thënë se për të qenë një kryetar i mirë duhet të dish si të menaxhosh me qytetarë e paratë, si dhe të mos kesh “agjenda të fshehura”.

Kliko linkun: https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/464907599261208

“Unë konsideroj që për të qenë kryetar i suksesshëm dy gjëra janë kryesore, me i menaxhuar mirë njerëzit dhe paratë, edhe mos me pasur agjenda të fshehura. Sepse kur ki agjenda të fshehura ato të marrin shumë kohë pastaj. Shumë është e rëndësishme që kemi dalë në mesin e të parëve, agjenda të fshehura nuk kemi. Transparenca është indikator relevant, veç një element është më me rendësi se transparenca, performanca. Mirëpo përformanca i ndihmon transparencës. Komunat mund të sfidohen por ne nuk i limitojmë sfidat, ne i sfidojmë limitet dhe gjithmonë dalim fitues”, u shpreh Totaj./EkonomiaOnline/

