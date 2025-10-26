Uji nuk është i pijshëm në Prizren

Për shkak të reshjeve të dendura atmosferike, burimet kryesore që furnizojnë me ujë qytetin e Prizrenit janë turbulluar pjesërisht.
Si masë sigurie, KRU “Hidroregjioni Jugor” SH.A njofton qytetarët që të mos përdorin ujin për pije deri në një njoftim të ri.
Zonat që do të përballen me mungesë uji dhe rënie të presionit janë:
Lagja Ortakoll
• Lagja Arbane
• Lagja Lakuriq
• Rr. Edit Durham
• Rr. Nëna Terezë
• Rr. Fahredin Hoti
• Rr. Jusuf Gërvalla
• Rr. Enver Hadri
• Rr. Ulqinit
• Rr. Janina
