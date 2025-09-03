19.6 C
Prizren
E mërkurë, 3 Shtator, 2025
Uji nuk është i pijshëm në Prizren

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar qytetarët e Prizrenit se uji i rrjetit nuk është i përshtatshëm për konsum të pijshëm, për shkak të turbullirës së paraqitur në burimet kryesore të furnizimit.

“Ju lutemi që gjatë kësaj periudhe të mos e përdorni ujin e rrjetit për konsum të pijshëm, deri në përmirësimin e gjendjes dhe publikimin e njoftimit vijues”, thuhet në komunikatën zyrtare të KRU “Hidroregjioni Jugor”.

Sipas njoftimit, turbullira në burimet kryesore ka ndikuar në cilësinë e ujit që shpërndahet në rrjetin publik. Autoritetet kanë kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve dhe kanë premtuar se do të informojnë publikun sapo të rikthehet siguria në furnizim.

Deri në një njoftim të ri, qytetarët këshillohen të përdorin alternativa të sigurta për konsum të ujit, si uji i ambalazhuar apo zierja e ujit për nevoja bazike./PrizrenPress.com

