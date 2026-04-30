Ukaj i LDK-së me kërkesë për Abdixhikun: Fute Agim Veliun në listë për deputetë

Anëtari i Këshillit të Përgjithshëm të LDK-së, Xhavit Ukaj, i ka bërë thirrje kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku, që për zgjedhjet e reja ta fusë në listën e kandidatëve për deputetë edhe Agim Veliun.
Duke ia rikujtuar Abdixhikin synimin e tij për bashkimin e të djathtës, ai ka kërkuar që fillimisht në listë të futet Agim Veliu e pastaj edhe të tjerët që janë laguar nga kjo parti.
“Khirrje/Kërkesë Kryetarit Lumir Abdixhiku dhe Kryesisë Qendrore
I nderuar Kryetar, Ju bëjë thirrje që në procesin e bashkimit të së djathës në LDK ta keni parasysh fillimisht futjen në listë të Agim Veliut e pastaj të futen në listë të larguarit dhe të gjithë ata ose ato kandidate potenciale që dëshirojnë të na bashkangjiten. Faleminderit në mirkuptimin tuaj”, ka shkruar ai në profilin e tij në Facebook.
Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!
Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren