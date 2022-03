Ukraina dhe Rusia negociojnë gjashtë pika të paqes – Erdogan thotë se ka dakordim për dy prej tyre

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha të premten se Ukraina dhe Rusia duket se kanë arritur “një mirëkuptim” për katër nga gjashtë temat e diskutuara gjatë negociatave.

Duke folur me gazetarët pas kthimit nga samiti i NATO-s në Bruksel, Erdogan tha gjithashtu se do të flasë sot me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky dhe me homologun rus, Vladimir Putin gjatë fundjavës “ose [gjatë] ditëve të para të javës së ardhshme”.

“Janë gjashtë tema që po diskutohen ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, mes tyre duket se ka një mirëkuptim për dy prej tyre”, tha ai.

“Fillimisht, Ukraina ishte kundër për këtë çështje, por më vonë, Zelensky filloi të shprehej se mund të tërhiqej nga anëtarësimi në NATO. Një çështje tjetër është pranimi i gjuhës ruse si gjuhë zyrtare. Këtë e pranoi edhe Zelensky. Rusishtja është një gjuhë që flitet. Pothuajse kudo në Ukrainë. As në këtë pikë nuk ka asnjë problem”, tha Erdogan.

Erdogan tha gjithashtu se komentet e Zelenskyt për nevojën e një referendumi për kompromise me Rusinë ishte “një lëvizje e zgjuar”. Presidenti ukrainas tha të hënën se çdo ndryshim kushtetues që lidhet me garancitë e sigurisë në vend do të duhet të vendoset përmes një referendumi dhe jo vetëm nga ai.

Për telefonatën e ardhshme me Putinin, Erdogan tha se “duhet të diskutojmë dhe vlerësojmë” takimet e NATO-s. “Duhet të kërkojmë një mënyrë për të qetësuar këtë situatë duke thënë ‘bëni një dalje të ndershme nga kjo’”, tha Erdogan.

“Nga ana tjetër, ne me siguri e konsiderojmë përdorimin e armëve të shkatërrimit në masë si një krim kundër njerëzimit”, shtoi ai.