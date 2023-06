Ukraina do të marrë 1.5 miliardë dollarë nga Banka Botërore, si mbështetje për rindërtimin dhe rimëkëmbjen.

Kështu ka bërë të ditur kryeministri i Ukrainës, Denys Shmyhal, i cili tha se fondet do të pajisen me garanci nga qeveria japoneze dhe sipas tij, do të kanalizohen për të mbështetur sigurimin social dhe zhvillimin ekonomik.

Ndryshe, disa vende e kanë furnizuar Kievin me fonde, pajisje ushtarake dhe ndihma humanitare gjatë gjithë luftës.