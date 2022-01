Ultimatum për Dembele-n, Barcelona bën ofertën e fundit

Drejtori Sportiv i Barcelonës, Mateu Alemany, ka thënë që Barcelona e ka bërë ofertën e fundit te Dembele për rinovimin e kontratës.

Një nga problemet e Barcelonës kohëve të fundit është pikërisht çështja Dembele.

Papritmas, gjithçka ndryshoi me takimin e fundit mes palëve, ku francezi shprehi dëshirën për të mos rinovuar.

Por, klubi ende nuk e ka ngritur flamurin e bardhë, me negociatat që po vazhdojnë.

Përkundër raportimeve, nuk do të ketë takim mes palëve të hënën.

Barcelona është e qartë tani në qëndrimin e saj, dhe i ka vënë një ultimatum francezit.

Ata kanë bërë ofertën e fundit për francezin dhe nuk e kanë ndërmend që të vazhdojnë tutje – tani gjithçka është në dorën e futbollistit.

Katalunasit mendojnë që oferta e bërë është shumë e mirë, dhe tani po presin një përgjigje.

“Jemi në kontakt të vazhdueshëm me përfaqësuesit e futbollistit”, tha Alemany.

“Ata e dijnë situatën se si është, dhe ne kemi qenë shumë të durueshëm”.

Një nga mundësitë që Barcelona po konsideron nëse Dembele nuk rinovon, është që ta shesin menjëherë.

Dembele do të jetë agjent i lirë gjatë verës, pra nëse ai nuk shitet në muajin janar – do të humbet me parametra zero.

Mirëpo, kjo është shumë e vështirë të ndodhë, për shkak se lojtari e mendon qëndrimin deri në fund të kontratës.

