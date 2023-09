Universiteti i Hildesheim/Hannover shpalos ofertën e studimit për maturantët e “Loyola-Gymnasium”

Në kuadër të informimit lidhur me orientimin profesional dhe mundësitë e studimit në Universitetin Hildesheim/Hannover në Gjermani, sot, para maturantëve të “Loyola-Gymnasium”, ofertën e këtij universiteti e ka shpalosur Jürgen Sander, prorektor i këtij universiteti.

Ky qe një rast i mirë që maturantët tanë të merrnin informacionet e nevojshme për këtë universitet, në kohën kur duhet të përcaktohen për profesionin e tyre jetësor, që, sigurisht, përbën një sfidë më vete, përballjen me të cilën do ta kenë më të lehtë me ndihmën e të gjithë faktorëve relevantë, duke përfshirë edhe shkollën.

Të pranishme në këtë prezantim qenë edhe Annete Lützel, koordinatore dhe znj. Adina Neziri, ndihmëskoordinatore e shkëmbimit në mes Universitetit Hildesheim/Hannover dhe “Loyola-Gymnasium”, që përbën një dimension tjetër bashkëpunimi të “Loyola-Gymnasium” me institucionet edukativo-arsimore gjermane.

Aktualisht, në “Loyola-Gymnasium” po qëndrojnë 16 studentë të Universitetit Hildesheim/Hannover, në kuadër të një praktike pedagogjike dyjavore.