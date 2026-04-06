Universiteti i Prizrenit merr kryesimin e Asociacionit të Universiteteve Ballkanike

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren ka shënuar një arritje të rëndësishme në kuadër të bashkëpunimit akademik rajonal, duke marrë kryesimin e Asociacionit të Universiteteve Ballkanike (BUA) për vitin 2026.
Asociacioni i Universiteteve Ballkanike është një rrjet i gjerë bashkëpunimi që përfshin mbi 100 universitete nga rajoni i Ballkanit, me synim forcimin e lidhjeve akademike, shkencore dhe kulturore ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë. Ky rrjet promovon dialogun ndërkulturor, zhvillimin e projekteve të përbashkëta kërkimore, shkëmbimin e stafit akademik dhe studentëve, si dhe avancimin e inovacionit dhe cilësisë në arsimin e lartë.
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Përzgjedhja e Universitetit të Prizrenit për të udhëhequr këtë asociacion përbën një moment të rëndësishëm për rritjen e rolit të tij në zhvillimet akademike rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe një dëshmi e besimit të partnerëve ndërkombëtarë në kapacitetet institucionale të universitetit dhe të arsimit të lartë në Kosovë në përgjithësi.
Takimi i fundit i Asociacionit u mbajt në Podgoricë të Malit të Zi, ku Universiteti i Prizrenit u përfaqësua nga Prorektorët Prof. Asoc. Dr. Serdan Kervan, Prof. Ass. Dr. Luan Vardari dhe Prof. Ass. Dr. Adelina Rakaj, së bashku me përfaqësues nga universitetet anëtare dhe kandidate të BUA-s.
Në kuadër të kësaj përgjegjësie, Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren do të jetë nikoqir i konferencës së ardhshme të Asociacionit të Universiteteve Ballkanike, e cila pritet të mbahet në fund të vitit 2026 në Prizren.
Kjo ngjarje do të shërbejë si një platformë e rëndësishme për thellimin e bashkëpunimit ndëruniversitar dhe për promovimin e arsimit të lartë në nivel rajonal.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren