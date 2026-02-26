11.6 C
Prizren
E enjte, 26 Shkurt, 2026
type here...

LajmeSiguri

Vajza me probleme psiqike rrah nënën në Malishevë

By admin

Në Malishevë është raportuar një rast i dhunës në familje.

Sipas policisë, ankuesja ka deklaruar se është sulmuar fizikisht nga vajza e saj, e cila vuan nga probleme të shëndetit mendor.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Në raport bëhet e ditur se viktima nuk ka pranuar tretman mjekësor pas rastit.

Rasti është iniciuar si dhunë në familje dhe po hetohet nga organet kompetente./

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë
Next article
Zihet në flagrancë duke vjedhur portofolin, arrestohet i dyshuari në Prizren

Më Shumë

Lajme

Prizreni pjesë e punëtorisë rajonale për ndërmarrësinë e grave në Ohër

Zyra për Integrime Evropiane dhe gratë ndërmarrëse të Komunës së Prizrenit morën pjesë në punëtorinë “Zhvillimi i Masave Strategjike Rajonale për Ndërmarrësinë e Grave...
Lajme

OVL UÇK-ja nis peticionin kombëtar drejtuar Dhomave të Specializuara në Hagë

Kategoritë e dala nga lufta e UÇK-së ka njoftuar se nga sot nis peticioni kombëtar drejtuar Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë. Sipas OVL...

U mbajt tubim përkujtimor pas ndarjes nga jeta të profesorit Hajdar Mallaku

Njihuni me policët e lagjes tuaj në Prizren dhe Suharekë

Rahoveci triumfon ndaj Yllit, diferenca zbret në një pikë

Njëri nga katër instruktorët e arrestuar të poligonit në Prizren është polic

Mori 14 mijë € kamatë, kërkohet paraburgim ndaj të dyshuarit për fajde në Rahovec

Punonjësi i postës së shpejtë në Malishevë deklaroi rrejshëm se grabitësit ia morën 1400 euro

Akrepat lëvizin një orë para, në këtë ditë ndërrohet ora

Arrestohet një i dyshuar për fajde në Rahovec

Gjendet 14 vjeçarja nga Rahoveci

Shoqata “Esnaf” organizon iftare për familjet në nevojë gjatë Ramazanit

Kuvendi voton buxhetin e Kosovës për vitin 2026

Rahoveci, sonte e pret Yllin

Arrestohen 4 instruktorë të poligonit Dreni në Prizren, dyshohen për falsifikim

Bashkimi ndahet me dy basketbollistë të huaj

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne