Vajza me probleme psiqike rrah nënën në Malishevë

Në Malishevë është raportuar një rast i dhunës në familje.
Sipas policisë, ankuesja ka deklaruar se është sulmuar fizikisht nga vajza e saj, e cila vuan nga probleme të shëndetit mendor.
Në raport bëhet e ditur se viktima nuk ka pranuar tretman mjekësor pas rastit.
Rasti është iniciuar si dhunë në familje dhe po hetohet nga organet kompetente./
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren