FokusSport

Vajzat e Junior 06 kampione të Kosovës në U16

By admin

Skuadra e vajzave U16 e Junior 06 Moni Bau është shpallur kampione e Kosovës, pas fitores ndaj Vushtrria Basket me rezultat 67:45 në ndeshjen e tretë të serisë finale të Play Off-it.

Vajzat prizrenase zhvilluan një tjetër paraqitje të mirë në duelin vendimtar, duke dominuar në pjesën më të madhe të takimit dhe duke e mbyllur finalen me fitore të merituar përballë publikut vendas, raporton PrizrenPress.

Me këtë triumf, Junior 06 Moni Bau kurorëzon një sezon të jashtëzakonshëm në kategoritë e reja, ku tregoi vazhdimësi, organizim dhe nivel të lartë loje gjatë gjithë kampionatit.

Ky është titulli i katërt për klubin gjatë sezonit 2025/26, pasi më herët kishte fituar edhe Kupën e Kosovës në U16, si dhe titujt kampion dhe të kupës në kategorinë U14 për vajza.

Suksesi i fundit konfirmon punën dhe përkushtimin e klubit në zhvillimin e basketbollit të vajzave dhe të talenteve të reja në Prizren dhe më gjerë./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Numër i ngjashëm me vitet e kaluara, Kurtishi: Shërbimet onkologjike kryhen në QKUK, një herë në muaj në Prizren
Next article
Zhduket vajza 14-vjeçare në Prizren, dyshohet se iku me një të mitur tjetër

Më Shumë

Lajme

Vazhdojnë dëgjimet publike në fshatrat e Suharekës për buxhetin 2027-2029

Komuna e Suharekës ka vazhduar mbajtjen e dëgjimeve publike me banorë të fshatrave të ndryshme në kuadër të përgatitjes së Kornizës Afatmesme të Buxhetit...
Lajme

Sejdi Bellanica, kryetar i AAK-së në Prizren, është kandidat për deputet

Kryetari i Degës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Prizren, Sejdi Bellanica, ka njoftuar se është kandidat për deputet në zgjedhjet e...

Dukagjini shkruan histori, fiton Kupën e Kosovës dhe siguron Evropën

Malisheva prezanton projektin për ndërtimin e shtigjeve përgjatë lumit Mirusha

Bashkimi kërkon reagimin në Prizren, Trepça një fitore larg titullit

Hasani flet për deklaratën e Totajt: Ishte mendim personal, kandidimi im u vendos sipas rregullave të partisë

Hamza nga Prizreni: Më 7 qershor, të zgjedhim ndryshimin përballë krizës

Mohimi i barazisë gjuhësore dhe çështja shqiptare në Maqedoninë e Veriut

Abdixhiku: Në Suharekë folëm hapur për jetën, brengat, shpresat dhe Kosovën që mund ta bëjmë më mirë

Ambasadori austriak vizitoi Shkollën e Gjuhëve ‘URA’ dhe Qendrën ÖSD në Prizren

Trepça fiton dramën në Prizren, një fitore larg titullit kampion

Hapet Zyra Sektoriale Policore në Studençan

Gjendet e mitura e raportuar e zhdukur në Prizren

`Prizren Fest` përfaqëson Kosovën në EFA

Igor Jovovic mbetet në krye të Bashkimit edhe për një sezon tjetër

Qytetari e quan “xhenaze” kryetarin e Prizrenit, ky i fundit ia kthen: “Nëse ki fare familje, përshëndeti krejt me rend”

Lajmet e Fundit