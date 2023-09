Valverde: Kam fatin të luaj te Reali

Federico Valverde është kthyer në një katalizator të mesfushës së Real Madridit, teksa shihet si një prej yjeve në shkëlqen më shumë në organikën e “galaktikëve” spanjollë.

Ofertat për 25-vjeçarin nuk mungojnë, me “të kuqtë” e Liverpoolit, që janë të parët në listë që duan të sigurojnë shërbimet e tij, mirëpo uruguaiani duket se nuk e ka ndërmend të largohet në “Santiago Bernabeu” dhe këtë gjë e tha dhe për mediet, ku ndër të tjera shtoi se është shumë me fat që luan te “mbretërit”.

“Ofertat drejt Real Madrid? Unë kam fatin të luaj me Real Madrid. Do të mendoj për një tjetër opsion ditën kur nuk do të ndjehem i dëshiruar nga ‘galaktikët’ apo kurrë të mos kem cilësinë për të luajtur me ta. Atëherë do të jetë vetë Reali që do të mendoj për një tjetër lojtar duke ma bërë të qartë se nuk jam në planet e tyre. Por, për momentin nuk ka asnjë tjetër opsion veç madrilenëve”, ka thënë Valverde.