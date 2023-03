Varane zbulon dy klubet për të cilat do të ishte i gatshëm të largohej nga United

Raphael Varane ka zbuluar dy klubet për të cilat ai mund të largohet nga Manchester United në të ardhmen.

Mbrojtësi francez, i cili u tërhoq nga detyra ndërkombëtare muajin e kaluar, ka qenë një figurë integrale në skuadrën e Manchester United të Erik ten Hag këtë sezon, pasi pati një periudhë të turbullt në sezonin e tij të parë në Angli.

Paraqitjet e tij në Premier League kanë ndihmuar në forcimin e një pozicioni në top katërshe dhe ai luajti 90 minutat e plota për fitoren 2-0 në finalen e Kupës Carabao ndaj Newcastle. Fituesi i Kupës së Botës duket se më në fund është përshtatur në “Old Trafford”, por kjo potencialisht mund të ndryshojë pasi Varane pranoi se ai mund të shikojë të tërhiqet diku tjetër.

Duke folur për “GQ Magazine”, Varane tha se “Unë do ta përfundoj karrierën time ose në Madrid, ose në Manchester, ose në Lens. Unë nuk do të kaloj në një klub tjetër (përveç atyre). Por Madrid-i më duket i komplikuar. Lojtarët zakonisht nuk kthehen atje. Rezultati më i mundshëm sot është që unë do ta përfundoj (karrierën time në klub) ose në Manchester ose në Lens”.

Varane siguroi një lëvizje prej 42 milionë paundësh në “Old Trafford” nga Real Madrid-i në korrik 2021, pasi kishte kaluar 10 vjet në “Santiago Bernabeu”. Mbrojtësi francez pati një karrierë të shkëlqyer në Spanjë dhe fitoi La Liga-n tri herë, Champions League katër herë dhe Kupën e Botës për Klube katër herë.

Para kësaj, ai kishte hyrë në akademinë në skuadrën franceze RC Lens dhe kaloi një vit duke luajtur në ekipin e tyre të parë përpara se të transferohej në Madrid në 2011. Ai ka bërë 56 paraqitje në të gjitha garat për “Djajtë e Kuq”.