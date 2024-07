Vazhdon ndërtimi i Memorialit në Krushë të Vogël në nderim të martirëve

Në nderim të martirëve të masakrës së Krushës së Vogël, e cila ndodhi para 25 viteve – gjatë luftës në Kosovë, po vazhdon ndërtimi i Memorialit në këtë fshat. Ky memorial është një përmbledhje simbolike e tragjedisë së ndodhur dhe një shenjë kujtimi për të gjithë ata që humbën jetën në atë periudhë të vështirë.

Drejtori i Administratës, Edin Shehu, pa nga afër sot punimet që po zhvillohen në vendin e Memorialit dhe bëri të ditur se punimet po ecin sipas planit të paraparë, gjithmonë duke e respektuar vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë që punëtorët e sektorit të ndërtimtarisë mos t’i ekspozohen temperaturave të larta nga ora 11:00 deri në orën 17:00.

Me ndërtimin e këtij Memoriali do të ruhet dhe përforcohet kujtesa kolektive për ngjarjet e kaluara dhe do të promovohet kultura e paqes dhe respektit ndaj të kaluarës./PrizrenPress.com

Marketing