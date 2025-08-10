Vazhdon tradita, mbahet edicioni i 75-të i kërcimeve nga Ura e Fshajt

Gara tradicionale e kërcimeve nga Ura e Fshajt mbi Drinin e Bardhë, mblodhi sot shumë njerëz nga rajoni i Dukagjinit e më gjerë. Kjo ngjarje, që u zhvillua në kuadër të festivalit “Ditët e shqiptarit”, daton nga vitet e 50-ta.
Për të 75-tën herë me radhë në Gjakovë u organizua gara tradicionale e kërcimeve nga Ura e Fshajt mbi Drinin e Bardhë.
Në kuadër të festivalit ’Ditët e shqiptarit’, edhe sivjet kjo garë u mbështet nga komuna dhe klubi “Kërcyesit e urës”.
“Le të jemi gjithë krenar për qytetin tonë dhe të punojmë secili ngapak për t’ia kthy shkëlqimin dhe vendin që e meriton, aq më tepër shqiponjat që na kanë nderuar këto kohët e fundit dhe na kanë bërë krenarë në urat më të larta të Ballkanit, Floridi me simbolin e tij të Shqiponjës, por edhe Shkëlzen Goçi me çmimet që i kanë marrë dhe që na kanë bërë të ndjehemi krenarë të gjithëve si shqiptarë”, tha Ermal Hasimja, Fondacioni për Gjakovën.
Gara u zhvillua në dy disiplina; në kërcimet dallëndyshe nga lartësia prej 13 metrave dhe nga Ura e Fshajt.
Në kërcimet dallëndyshe nga lartësia prej 13 metrave vendi i parë i takoi garuesit Fatos Koci, ndërsa fitues i çmimit të parë në garën e kërcimit dallëndyshe nga ura e Fshajt u shpall Florid Gashi.
“Këto gara janë atraktive por edhe sfiduese. Për mua ishte kënaqësi që zura vendin e parë edhe jam shumë i kënaqur. Gjithsesi mendoj që të kërcej edhe nga ura, nga lartësia më e madhe edhe të bëhem kampion, pse jo, një ditë”, tha Fatos Koci, fitues në kërcimet 13 metra.
“Emocionet janë të papërshkrueshme, por vetëm diçka nuk më pëlqeu sepse garues nuk pati mjaft. Unë e kam përfunduar karierën vitin e kaluar por për shkak që nuk pati garuesë u detyrova me kërcy. Por shpresoj që vitin e ardhshëm do të ketë garuesë dhe unë vetëm do t’i hapi garat. Por, organizmi ishte i mirë, çdo gjë shkoi në rregull, nuk u lëndu askush, ajo është më kryesorja”, tha Florid Gashi, fitues i çmimit të parë në kërcimet nga ura.
“Po e shihni edhe vet se ka ra shumë interesimi, mjerisht, por pasi që nuk u ndal kjo traditë prap se prap mirë. Shpresojmë për vitet tjera që do të ketë më shumë garues dhe kualitete më të mirë”, tha Kujtim Gorani, ish kampion i shumfishtë i kërcimeve.
Pjesë e garës së sotme të kërcimeve u bë edhe vogëlushi nga Mitrovica Andi Selimi, i cili pati një paraqitje të mrekullueshme.
Që nga vitet e 50-ta Gjakova ka një traditë të bujshme në garat e kërcimeve nga ura e Drinit të Bardhë. Në mesin e shumë emrave që kanë lënë gjurmë në këtë sport atraktiv është edhe poeti i mirënjohur Ali Podrimja, i cili pati thënë “njerëzit që hidhen nga lartësitë e mëdha, më tepër u takojnë trupave që vijnë nga qielli, thonë se ndoshta ata kanë lidhje me përenditë”.
