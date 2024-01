Vdes aktori amerikan, ka luajtur në serialin Beverly Hills

David Gale, aktori që luajti Doktor Joe Scanlon në më shumë se 200 episode të Port Charles, një spin-off i serialit General Hospital, vdiq në moshën 59-vjeçare, raporton Index.hr.

Përveç kësaj, ai ka luajtur edhe Stuart Carson, të fejuarën e Brenda Walsh (Shannen Doherty) në serialin Beverly Hills 90210, si dhe Dean Collins në telenovelën Savannah, shkruan Index.hr.

Lajmin e ka konfirmuar motra e tij Katie Colmenares. Shkaku i vdekjes nuk dihet.

“Vështirë se ka pasur një ditë në jetën time që të mos ishe pranë meje, gjithmonë shoqëruesi im, gjithmonë shoku im më i mirë i gatshëm të përballet me çdo gjë dhe këdo me mua”, ka shkruar Katie, duke shtuar, “që çdo ditë do ta mbajë atë në zemra juaj”.

“Ti je një qenie njerëzore e bukur, e dashur dhe e mahnitshme që të mungon çdo sekondë, çdo ditë, përgjithmonë”, ka shkruar ajo.

Pete Ferriero, prezantues dhe producent i podcast-it Beverly Hills 90210, foli për vdekjen e Davidit. Ai postoi regjistrime të Davidit nga podkasti.

“Ai ishte i mbushur me jetë dhe histori të pabesueshme”. Jam mirënjohës që e kam njohur. Jam shumë i trishtuar nga kjo humbje për botën. Ai ishte një dhuratë për të gjithë ne”, ka shkruar Ferriero nën postimin e motrës së aktorit.

Gale, një vendas në Tampa, Florida, ka lindur në vitin 1965. Në fillim të karrierës së tij, ai luajti në filmin Murder, She Wrote Doctor Dougie Hauser.