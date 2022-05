Vdes aktori shqiptar Enea Zhegu, njihej me personazhin “Tomka”

Ishte viti 1978, kur regjisori Dhimitër Anagnosti e zgjodhi Enea Zhegun për filmin “Lulëkuqet mbi mur”. Një vit më pas, Viktor Gjika do ta merrte për filmin “Njeriu me top” e në këtë kohë do të zgjidhej dhe për rolin kryesor të filmit “Tomka dhe shokët e tij”, pra për rolin e Tomkës që do ta bënte të famshëm, ndërsa ai ishte ende nxënës në klasën e shtatë. Enea Zhegu u përzgjodh nga regjisorja e njohur Xhanfize Keko në rolin e Tomkës, që ishte edhe komandanti i fëmijëve të lagjes së gurtë në atë film.

Por vitet e lavdisë për aktorin ikën me fëmijërinë, pasi ai nuk pati më role në film. Enea Zhegu u nda nga jeta pasi vuante nga një sëmundje e rëndë./Klan News/