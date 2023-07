Ka vdekur sot profesori dhe dramaturgu Haqif Mulliqi.

Lajmin e ka bërë të ditur vajza e tij Getoarbë Mulliqi nëpërmjet një postimi në Facebook.

“Babi na la.

Dashnise tone ma te madhe iu ndalen dhimbjet, per me na fillu neve dhimbja e perjetshme.Per detajet e ceremonise, ju njoftojme me vone.“, ka shkruar Mulliqi.