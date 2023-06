Vdes mësuesja Gjylferije Shehu

Është ndarë nga jeta mësimdhënësja, Gjylferije Shehu.

Lajmin për vdekjen e saj e ka bërë të ditur, drejtoresha e Drejtorisë së Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj.

Postimi i plotë

Me pikëllim të thellë mora lajmin e ndarjes nga jeta të mësimdhënëses Gjylferije Shehu.

Angazhimi ndër vite me punën e saj të mirë ishte frymëzim për shumë gjenerata, znj.Gjylferije ka lënë gjurmë të pashlyeshme dhe do të jeton gjatë në kujtesën tonë.

Në emrin tim dhe DKA në Prizren, shprehi ngushëllimet më të sinqerta për familjen Shehu e Krasniqi, bashkëpunëtorëve të afërt, kolektivit dhe gjithë nxënësve nëpër gjenerata.

Me nderime,

Luljeta Veselaj-Gutaj