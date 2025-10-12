10.2 C
Prizren
E diel, 12 Tetor, 2025
Vdes një person në Malishevë

Një burrë ka vdekur të shtunën në Malishevë.

Sipas Policisë, djali i viktimës kishte vërejtur babanë të rrëzuar në rrugë.

Ndër të tjera, policia ka njoftuar se viktima ishte dërguar në QMF, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen.

“Dëshmitari m/k ka njoftuar se pasi që ka dal nga një barnatore ka vërejtur se prindi i tij viktimë m/k ishte rrëzuar. Viktima është dërguar në QMF, ku mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen. Me vendim të prokurorit trupi i pa jetë dërgohet në IML për obduksion”, thuhet në njoftimin e PK-së.

Prizren/ Mungesë e pesë fletëve të votimit në një qendër votimi

