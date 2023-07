Vdes tragjikisht mërgimtari nga Prizreni në Gjermani

Familja Sallauka nga Prizreni po përjeton një rast të rëndë që disa ditë. Djali i tyre 24-vjeçar, Gentriti, humbi jetën tragjikisht në Gjermani, atje ku edhe jetoi. I riu ndërroi jetë pasi u godit nga një veturë tjetër, shoferi i të cilës po ashtu vdiq. Kjo ngjarje ka lënë të pikëlluar gjithë familjen e miqtë e të ndjerit, raporton Gazeta Sinjali.

Kështu ka bërë me dije një familjar i viktimës, i cili i pikëlluar tej mase tha se Gentriti humbi jetën më 5 korrik, por ata vendosën që ta varrosin në Kosovë, ndonëse ai ishte lindur e rritur në shtetin gjerman.

Me dhimbje të thellë, ai njoftoi se varrimi i më të dashurit të tyre, që e quanin ‘Geni’, do të bëhet nesër, me ikindi në Prizren.

“Gentriti ka lindur në Gjermani, por e ka dashtë shumë Kosovë. Për këtë arsye kemi vendosur me varros në Kosovë.

Ai (i ndjeri) ka qenë në rrugën e vet, vetura tjetër direkt e ka goditur dhe të dy në vend kanë vdekur. Vetëm një shok i tij, që ishte pasagjer ka shpëtuar”, tha familjari i tij për Sinjalin.