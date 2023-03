Vdiq aktori i “Star Wars” dhe “Harry Potter”

Industria e filmit është në zi për humbjen e aktorit të Star Wars dhe Harry Potter, Paul Grant, i cili ka vdekur tragjikisht në moshën 56-vjeçare pas një beteje të gjatë me drogën dhe alkoolin.

Familja e tij konfirmoi se babai i tre fëmijëve u gjet i shembur jashtë stacionit të King’s Cross nga policia të enjten pasdite.

Paul, i cili luajti në mënyrë të famshme një Ewok në Return of the Jedi, ku luajti së bashku me Harrison Ford dhe Mark Hamill, u dërgua me urgjencë në spital ku u shpall i vdekur truri.

Ende nuk është vërtetuar se çfarë e shkaktoi vdekjen e Paulit, por ai gjatë kishte treguar më parë se si u kthye në pije, drogë dhe prostituta pasi u nda nga gruaja e tij, ndërsa ai u shpëtua gjithashtu nga rrugët.

Paul, nga Peterborough, Cambridgeshire, foli për problemet e tij pothuajse një dekadë më parë kur fotot e tij duke gërhitur kokainë u shfaqën në internet./MailOnline/KultPlus/com