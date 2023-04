Vdiq në moshën 62-vjeçare themeluesi i grupit muzikor The Pop Group

Mark Stewart, themelues i grupit muzikor The Pop Group, ka vdekur në moshën 62-vjeçare.

Steëart e themeloi grupin në vitin 1977 si adoleshent në Bristol me John Waddington, Simon Underwood, Gareth Sager dhe Bruce Smith.

Ai nga Mute Records u përshkrua si një “mik i dashur, koleg agjitator dhe forcë krijuese e natyrës”.

“Të njohësh Markun, të punosh me të, të qeshësh me të dhe të mendosh me të ishte si asgjë. Prania e tij jashtëzakonisht e sigurt dhe dominuese ishte e shoqëruar me një natyrë të ndjeshme, të ngrohtë, krijuese, kurioze, inteligjente dhe. Ai ishte gjithmonë zëri i të shtypurve dhe bëri gjithçka që mundi për të siguruar që njerëzit të trajtoheshin siç duhet”, shkroi Mute Records në një deklaratë,

Frymëzuar nga punk, dub dhe reggae, The Pop Group publikoi albumin e tyre debutues “Y”, në vitin 1979.

Një vit më pas publikuan albumin tjetër të titulluar në mënyrë provokuese “For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder?”, pas një shfaqjeje në një tubim të Fushatës për çarmatimin bërthamor në sheshin Trafalgar në vitin 1980.

Stewart filloi të punojë me artistë të hershëm hip-hop si The Last Poets dhe anëtarë të Sugar Hill Records.

Ai shpesh bashkëpunoi me artistë të tjerë, si Bobby Gillespie i Primal Scream dhe grupi trip-hop Massive Attack’s Daddy G.

Në vitin 2010, The Pop Group u reformua për një seri shfaqjesh live dhe regjistroi dy albume në studio.

Performanca e fundit e Steëart me grupin ishte në Britani për Coventry UK City of Culture 2021.