Veç në dy klasë dolën 200 vota të keqpërdorura/ Si u evidentuan vjedhjet në Prizren

By admin

Eugen Cakolli nga KDI, ka treguar në “Frontal” të T7, se KQZ e ka një moster kur vendosë për rinumërim të votave.

Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/4294222634125257

Ai tha se numërohen 1 apo 2 klasë nëpër shkolla.

Për Prizren tha se në dy klasë janë evidentuara 700 vota të manipuluara.

Po ashtu, ai ka thënë se ka qenë gabim numërimi më 31 dhjetor dhe 1 janar ka qenë gabim për shkak numrit të kufizuar të monitoruesve. /Gazeta Express

Decentralizimi i kardiologjisë: QKUK nuk e ndihmon spitalin e Prizrenit
Sulmohen policët në Prizren derisa po intervenonin në një rast të dhunës në familje

