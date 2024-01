Vëllezërit Hoti dhurojnë donacion për QKMF-në “Dr Fahredin Hoti” në Rahovec

Vëllezërit Hoti nga Polluzha e Rahovecit me banim në Gjermani, kanë dhuruar të enjten donacion për QKMF-në “Dr Fahredin Hoti” në Rahovec.

Donacioni u dhurua nga vëllau Selimi, përbën pajisje për persona me nevoja të veçanta, për persona të moshuar dhe mjete ortopedike.

E falënderues nga ky donacion u shpreh kryetari i Rahovecit, Smajl Latifi.

“Shtohet edhe një donacion shumë i rëndësishëm për QKMF-në “Dr. Fahredin Hoti” në Rahovec. QKMF-së “Dr. Fahredin Hoti” në Rahovec, sot, iu dhurua një donacion me pajisje për persona me nevoja të veçanta, për persona të moshuar dhe mjete ortopedike, nga Selim Hoti dhe vëllezërit e tij nga Polluzha. Selimi, bashkë me vëllezërit e tij, e menaxhojnë kompaninë turistike “Polluzha Tours”, që veprojnë në Gjermani”.