Vendoset gurthemeli për objektin e ri të zjarrfikësve në Suharekë

Zjarrëfikësit e Suharekës sot janë pajisur me një objekt të ri dhe modern, i cili do të ndërtohet me bashkëfinancim të Komunës së Suharekës dhe Shoqatës humanitare “Jetimat e Ballkanit”.

Ceremonia e vendosjes së gurthemelit u mbajt sot në orën 10:00, në zonën industriale në Shirokë.

Në ceremoni pjesë kryetari i Komunës, Bali Muharremaj, drejtuesi i shoqatës “Jetimat e Ballkanit”, Halil Kastrati, si dhe pjesëtarë të njësisë së zjarrfikësve.

