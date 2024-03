Vepra e Ismail Kadaresë nominohet për çmimin ndërkombëtar ‘The Booker 2024’

Shkrimtari shqiptar, Ismail Kadare ka arritur që me librin e tij “Kur sunduesit grinden”, të nominohet në listën e gjatë të çmimit ndërkombëtar “The Booker 2024”.

Vepra e Kadaresë arriti që të jetë pjesë e 13 librave në listën e gjatë, në një garë prej 149 librash të tjerë. Juria vlerësuese ishte e përbërë nga gazetarja në kryesi Eleanor Wachtel; poetja e vlerësuar me çmime Natalie Diaz; romancieri i njohur ndërkombëtarisht Romesh Gunesekera; artisti novator vizual William Kentridge; dhe shkrimtari, redaktori dhe përkthyesi Aaron Robertson.

Lista e ngushtë me gjashtë libra do të shpallet më 9 prill, ndërkaq vepra që do ta fitojë trofeun do të shpallet më 21 maj.

Vepra e përkthyer në gjuhën angleze quhet “A dictator calls” dhe flet për historinë e shkrimtarëve të mbijetuar ndaj diktaturave. Një nga ta është historia e shkrimtarit rus Boris Pasternak.