Veshja Tradicionale e Hasit 1980 & 2024

Antropologia amerikane, Janet Reineck, e cila merret me kulturën dhe trashëgiminë shqiptare, ka publikuar fotografi të veshjeve tradicionale të rajonit të Hasit.

Përmes fotove tregohen ndryshimet e mëdha të mënyrës së jetesës ndër vite.

“Respekt për gratë e Hasit të Kosovës! Ka pasur postime në Facebook që tregojnë të rejat moderne të veshura për “ditën me kostume Hasi” duken shumë bukur me shumë grim. Dua të tregoj gratë që kam njohur në vitet 1980 në Has, të cilat kanë jetuar me këto kostume, që kanë pasur jetë shumë të vështirë, e që kanë punuar aq shumë dhe kanë qenë kaq të bukura në shpirt” thuhet në shkrimin e antropologes Reineck./ KultPlus.com

