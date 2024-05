Vetdorëzohen në polici edhe disa anëtarë të familjes Likaj, tre të tjerë ende në kërkim

Policia e Kosovës ka arrestuar tre të dyshuar, që para disa ditësh, ishin shpallur në kërkim për “Vrasje të rëndë në tentativë” në Prizren.

Përmes një komunikate për media, policia ka njoftuar se tre nga gjashtë personat që ishin shpallur në kërkim, janë dorëzuar në polici.

Të dyshuarit kërkoheshin për: “Vrasje e rende ne tentative”, “Lëndim I rende trupore “,:Mbajtje ne pronësi, kontroll apo posedim te paautorizuar te armeve” dhe “Pjesëmarrje ne rrahje”

Rasti ka ndodhur më 22 maj në fshatin Krajk dhe Gjonaj të Prizrenit.

“Pas publikimit te fotove, të dyshuarit sot me datë: 28.05.2024 rreth orës 14:00 janë vete dorëzuar ne sektorin e hetimeve rajonale ne Prizren.

1. Shaqir Zenel LIKAJ 08.02.1968 , Fshati Krajk komuna e Prizrenit

2. Zenel Abedin LIKAJ 01.10.1988, Fshati Krajk komuna e Prizrenit

3. Isuf Shaqir LIKAJ 26.08.1995 , Fshati Krajk komuna e Prizrenit” – thuhet tutje.

Policia ka njoftuar se janë gjetur dhe sekuestruar një një revole prodhim Jugosllave “Cervena Zastava” dhe një karkator pa fishek, për te cilën dyshohet se është përdorur.

Të dyshuarit janë dërguar në mbajtje për 48 orë.

Në kërkim vazhdojnë të jenë:

Kujtojmë se vëllezërit Shaqir e Hajdin Likaj janë akuzuar për vrasjen e vëllait të tyre, Kujtim Likaj, në vitin 2015.

Ata akuzoheshin se më 31 gusht 2015, me dashje direkte dhe me paramendim ndërmarrin veprime me përdorim të armëve të zjarrit, duke e privuar nga jeta vëllain e tyre. Incidentit tragjik i kishte paraprirë një mosmarrëveshje e mëhershme si dhe konflikti verbal në ditën kritike lidhur me kalimin e automjeteve të dasmorëve nëpër rrugën e tyre të përbashkët.