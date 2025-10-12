13.3 C
Vetëm 17.8 për qind votuan në njërën prej qendrave më të mëdha të votimit në Prizren

Numri i qytetarëve për të votuar është goxha i vogël në Prizren dhe nuk ka interesim për të votuar qytetarët.

“Është njëra prej qendrave më të madhe të votimit që i ka rreth 9 mijë e 24 votues”, ka thënë koordinatori i qendrës së votimit në shkollën teknike “11 marsi” në Prizren.

“Deri në orën 17:00 kanë votuar rreth një mijë e 610 qytetarë. Pra gjithsej, rreth 17.8 për qind”.

